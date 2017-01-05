16+
I-36°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Про дядю и честные правила. Фанатов "Евгения Онегина" просят смотреть строго в диафрагму

16:0405 января 2017Просмотров: 106

Портал ГодЛитературы.РФ запускает видеопроект «Читаем Онегина»

Все со школы знают слова Белинского об «Онегине»: «энциклопедия русской жизни и в высшей степени народное произведение».
Менее известно, что «в высшей степени народным» оно остается до сих пор — в эпоху сверхкоротких твитов и стенаний о том,
что книг никто не читает.
Не так давно «Яндекс» провел анализ самых востребованных в своей поисковой системе поэтических произведений. Самым
популярным произведением у пользователей «Яндекса» стал «Евгений Онегин».

Портал ГодЛитературы.РФ предлагаем всем желающим выбрать один из предложенных фрагментов «Евгения Онегина» и прочитать
его вслух на камеру.
Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны. Камера вашего смартфона тоже вполне
подойдет. Главное, помните, что снимать надо «по грудь» (как на паспорт) и что фон не должен отвлекать.
Есть еще условие, которые мы просим соблюсти наших чтецов. Чтобы создать сквозную линию во всех видеороликах, нужно
перед тем, как начать чтение, взять книгу из-за кадра (вам может ее кто-то протянуть, а можно взять ее с полки или со
стола) и в конце так же убрать ее за кадр (протягивая собеседнику или просто откладывая).
Лучшие работы войдут в видеокнигу, которую будет записана и опубликована 10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича
Пушкина.

Нам не важно, сколько вам лет, каков ваш родной язык, где вы родились и кто по профессии.
Чем разнообразнее будут чтецы – тем интереснее получится видеокнига. Ведь Пушкин — он общий Пушкин. И каждый из
нас может сказать вслед за ним: «Онегин, добрый мой приятель…»
С предложенными отрывками для чтения можно ознакомиться по ссылке https://godliteratury.ru/projects/onegin-dobryy-nash-priyatel-10-fragment
Свои ролики присылайте в виде ссылки на любой файлообменник по адресу: konkurs@godliteratury.ru до 15 января (23:55)
2017 года. В теме письма необходимо указать: Читаем Онегина.
Также можно выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с хэштегом #читаемонегина

Видеокнига «Читаем Онегина» создается спецпроектом «Российской газеты» — порталом ГодЛитературы.РФ совместно с
Государственным музеем А.С. Пушкина

Читайте также
Пропал в ночь под Новый год. В Кольском районе 6 дней не могут найти 31-летнего мужчинуВ Никеле в приюте для собак замерзают питомцыДжиббинг контест в Кировске. Крепкий мороз не помешал питерским экстремалам устроить соревнования на Большом ВудьявреВ Мурманской области запустили снегоходные туры на полуострова Средний и Рыбачий
4-летняя девочка из мурманской семьи, получила тяжелую травму головыМолодому мурманчанину грозит до 20 лет колонии за хранение наркотиковРегиональный МЧС России напоминает о правилах безопасного катания на «ватрушке»Сегодня в 14:00 в Кандалакше появится Мото-Дед Мороз. Заведет ли он сани "с толкача"?Конфуз на Солнечной. 27-летний водитель в Кировске предъявил сотрудникам ДПС поддельные праваЖительница Апатитов подделала медицинскую книжку, чтобы продолжить работу в магазине
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  