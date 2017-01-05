Про дядю и честные правила. Фанатов "Евгения Онегина" просят смотреть строго в диафрагму

Портал ГодЛитературы.РФ запускает видеопроект «Читаем Онегина»

Все со школы знают слова Белинского об «Онегине»: «энциклопедия русской жизни и в высшей степени народное произведение».

Менее известно, что «в высшей степени народным» оно остается до сих пор — в эпоху сверхкоротких твитов и стенаний о том,

что книг никто не читает.

Не так давно «Яндекс» провел анализ самых востребованных в своей поисковой системе поэтических произведений. Самым

популярным произведением у пользователей «Яндекса» стал «Евгений Онегин».

Портал ГодЛитературы.РФ предлагаем всем желающим выбрать один из предложенных фрагментов «Евгения Онегина» и прочитать

его вслух на камеру.

Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны. Камера вашего смартфона тоже вполне

подойдет. Главное, помните, что снимать надо «по грудь» (как на паспорт) и что фон не должен отвлекать.

Есть еще условие, которые мы просим соблюсти наших чтецов. Чтобы создать сквозную линию во всех видеороликах, нужно

перед тем, как начать чтение, взять книгу из-за кадра (вам может ее кто-то протянуть, а можно взять ее с полки или со

стола) и в конце так же убрать ее за кадр (протягивая собеседнику или просто откладывая).

Лучшие работы войдут в видеокнигу, которую будет записана и опубликована 10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича

Пушкина.

Нам не важно, сколько вам лет, каков ваш родной язык, где вы родились и кто по профессии.

Чем разнообразнее будут чтецы – тем интереснее получится видеокнига. Ведь Пушкин — он общий Пушкин. И каждый из

нас может сказать вслед за ним: «Онегин, добрый мой приятель…»

С предложенными отрывками для чтения можно ознакомиться по ссылке https://godliteratury.ru/projects/onegin-dobryy-nash-priyatel-10-fragment

Свои ролики присылайте в виде ссылки на любой файлообменник по адресу: konkurs@godliteratury.ru до 15 января (23:55)

2017 года. В теме письма необходимо указать: Читаем Онегина.

Также можно выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с хэштегом #читаемонегина

Видеокнига «Читаем Онегина» создается спецпроектом «Российской газеты» — порталом ГодЛитературы.РФ совместно с

Государственным музеем А.С. Пушкина