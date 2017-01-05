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Пропал в ночь под Новый год. В Кольском районе 6 дней не могут найти 31-летнего мужчину

18:0005 января 2017Просмотров: 495

Пропал без вести житель поселка Шонгуй Белов Евгений Владимирович 03.08.1985 года рождения. Информацию об исчезнувшем мужчине разместил на своей странице в социальной сети Поисково-Спасательный Отряд волонтеров. В настоящий момент к поискам подключилась полиция.

Мужчина в последний раз выходил на связь с родственниками 31 декабря, сообщил, что поехал в г. Кола, и с этого времени
о его местнахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, брови прямые,
глаза зеленые, волосы прямые, белокурые, шрамы на затылочной области. Был одет в темно-синий пуховик, черные брюки,
черную спортивную шапку.

Просьба всех, кто знает о местонахождении Белова Евгения Владимировича, сообщить по телефону 8(815-53) 3-31-72
(дежурная часть ОМВД России по Кольскому району) или 02.

На странице поисково-спасательного отряда сообщают, что возможные  места нахождения мужчины - г. Кола, Фадеев ручей, Долина уюта. Волонтеры просят помощи в распространении ориентировок. Контактный телефон +7 951-297-20-33

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