Региональный МЧС России напоминает о правилах безопасного катания на «ватрушке»

Выходные дни многие жители Кольского Заполярья с удовольствием проводят на снежных склонах. Последнее время очень популярным становится катание на надувных шарах-зорбах и тюбингах (в народе называемых «ватрушками» или «бубликами»).

Катание на «ватрушке» – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на тюбинге – это один и из самых травмоопасных видов отдыха.

В отличие от санок «ватрушки» способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска.

При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.

Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах. Так что отдыхающим не стоит забывать о правилах безопасности при катании на надувных санках. Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся.

Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, необходимо: кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся.

В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.

Опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как из «бублика» можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают данное правило - садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам.

Соблюдайте эти правила, и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений.

Единый номер службы спасения с мобильного телефона – «101», «112».