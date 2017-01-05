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Сегодня в 14:00 в Кандалакше появится Мото-Дед Мороз. Заведет ли он сани "с толкача"?

13:3005 января 2017Просмотров: 187

В профиль – обычные сани, в анфас – мотоцикл с коляской. Да и сам Дед Мороз маскируется, как может, но всё равно под
волшебной шапкой видно мото-шлем, а из-под новогоднего жилета – байкерскую косуху. Впрочем, какая разница кем является
детский волшебник на самом деле. Главное, что цель такого перевоплощения благая.

Мото-Дед Мороз: «Решили совместить, скажем так, мотоциклизм и новый год. По большому счёту, вещи, как считают многие,
не совместимые. Поздравить детей, порадовать своим появлением. Самим тоже немножко поразвлечься».

Техника, правда, энтузиазма байкеров не оценила. Старенький Урал одного из помощников упорно отказывался заводиться.
Волшебные заклинания не помогли, пришлось заводить мотоцикл «с толкача».

Сергей Цыварев, помощник Мото-Дед Мороза: «Немножко причуды свои высказывает, да. Не очень радостно относится к холодной погоде».

В Кандалакше сегодня минус 19!

Мото-Дед Мороз приедет 5 января на главную елку Кандалакши вместес Зимушкой-Зимой в 14:00. А завтра мотосани
привезут его в г. Полярные Зори в 17:00

Каждому ребенку - ПОДАРОК и живое общение с волшебными гостями! Каждый желающий сможет сфотографироваться с
Мото-Дедом Морозом и Зимой на санях.

А кому холодно выходить из дому - полюбуйтесь, как необычный волшебник путешествовал по Мурманску.

http://www.tv21.ru/our-morning/2016/12/29/vyuchil-stih--poluchi-podarok-neobychnyy-ded-moroz-proehal-po-murmanskim-ulicam

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