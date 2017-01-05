The Guardian: Луч надежды для Мурманска: арктический город делает ставку на таяние льдов

В конце декабря 2016 года английская газета The Guardian опубликовала статью Шона Уокера (Shaun Walker) о перспективах

Мурманска. Журналист встретился депутатом областной Думы Максимом Беловым, сотрудником Всемирного фонда дикой природы Вадимом Краснопольским, учительницей Ириной Рыбаковой, психологом Маринй Мыжерицкой и загадочным Василием Осиным.

Публикуем статью в переводе портала ИноСМИ.

Крупнейший город в Арктике уповает на глобальное потепление, которое может принести ему удачу в торговле с возрождением

Северного морского пути.

В Мурманске полдень, но небо темное. На улице Ленина можно различить лишь приземистые, укутанные в меха силуэты.

Это полярная ночь, и она продлится еще более месяца, прежде чем кто-нибудь здесь снова увидит солнце.

Когда рухнул Советский Союз, в этом городе, крупнейшем в мире населенном пункте за полярным кругом, начался резкий спад,

его население от почти полумиллиона скатилось до каких-то 300 тысяч.

Но теперь многие здесь ожидают, что город возродится, ведь Кремль верит в стратегическое значение Арктики, а арктические

льды тают вследствие глобального потепления.

Главная надежда связана с Северным морским путем — маршрутом через российскую Арктику от Мурманска на западе до Камчатки

на востоке. Транзитный путь с запада на восток на треть короче, чем маршрут через Суэцкий канал. Его можно использовать

для транспортировки огромных объемов нефти и газа через Арктику на внутренний и международный рынок. В настоящее время

идущие по этому маршруту суда обязательно сопровождает атомный ледокол, но лед тает, причем быстро, так что скоро ситуация

может измениться.

В 2016 году в Арктике было исключительно тепло.

«У нас здесь есть все условия, чтобы стать крупным транспортным узлом», — говорит Василий Осин (так в тексте — прим. ред.), исполняющий обязанности главы регионального министерства транспорта. По его словам, масштабный проект по реконструкции мурманского порта будет завершен в ближайшие годы, а Москва уже аннонсировала программу строительства или модернизации десяти портов в русской Арктике, чтобы помочь делу возрождения Северного морского пути.

Мурманск был основан в 1916 году на закате царской империи. Его развивали как арктические ворота Советского Союза, в

основном благодаря незамерзающему порту. На этой широте можно было бы ожидать леденящей стужи, но климат несколько

смягчает влияние Гольфстрима. Погода в городе всегда была непредсказуемой: дождь в январе, снег в июле. Вот почему

многие местные жители скептически относятся к такому феномену, как глобальное потепление: многие отрицают его как

западный миф.

Но, без сомнения, что-то меняется. Спутниковые снимки показывают рекордно низкий уровень льдов, и сезон навигации

удлиняется.

«Три года назад только в конце июля можно было выйти в Карское море, а в этом году — уже в середине июля», — рассказывает

Максим Белов, член местного парламента и председатель экономического комитета.

35-летний Белов, житель Мурманска в четвертом поколении, обладает врожденной выносливостью к условиям, обусловленным

широтой. Он мечтает о временах, когда новые порты обеспечат свободный проход тысяч транзитных судов в арктическом регионе.

«Конечно, это займет 10–15 лет, но все больше судоходных компаний понимают, что смогут сэкономить много денег, и,

возможно, они решат, что снабдить суда параметрами ледового класса обойдется не сильно дороже».

Сейчас движение на маршруте крайне незначительно и составляет лишь малую долю трафика конца Советского Союза. В 2011 году

Путин выделил Северному морскому пути государственную поддержку и предсказал, что «со временем он станет международной

транспортной артерией, которая будет конкурировать с традиционными торговыми путями по стоимости услуг, безопасности и

качеству».

Также Путин активизировал военную деятельность России в Арктике и восстановил ряд советских военных баз в регионе.

Сейчас Россия строит новые ледоколы, крупнейший из которых, «Арктика», будет принят в эксплуатацию в следующем году.

Этот 173-метровый ледокол станет самым большим в мире кораблем, способным преодолевать лед толщиной до трех метров.

Потепление в Арктике должно в теории упростить разведку нефти и газа, хотя эта область неоднозначна как в экономическом,

так и в этическом отношении.

Учитывая падение цен на нефть и американские санкции против России, в краткосрочной перспективе многие из труднодоступных

арктических ресурсов в последнее время стали выглядеть менее привлекательно.

Многие годы Штокмановское газовое месторождение, одно из крупнейших в мире, считалось потенциальной движущей силой

развития региона. Но в 2013 году от проекта отказалась норвежская компания Statoil, а годом позже за ней последовала и

французская Total. Штокмановское месторождение — одна из главных кладовых газовых ресурсов в мире, однако доступ к нему

в условиях Арктики требует целого ряда технологических прорывов, и в ближайшее время оно вряд ли сможет приносить прибыль.

Сейчас крупнейшим проектом в области разработки природных ресурсов в российской Арктике является завод по производству

сжиженного газа в Сабетте в устье реки Обь. По планам, его запустят в следующем году, а газ будут доставлять в Европу

по Северному морскому пути.

Но из-за таяния льдов экологи предупреждают, что разведка месторождений углеводородов в Арктике может таить в себе

опасность. Координатор нефтегазовых проектов Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский говорит, что глобальное

потепление и сокращение полярных льдов может оказаться не слишком радостной новостью и для судоходства.

«В несколько следующих десятилетий в Арктике определенно останется ледяной покров, а если таяние льда ускорится, то

появятся плавучие ледяные пласты и айсберги. В последние десять лет неблагоприятные погодные условия наблюдаются вдвое

чаще. Это же Арктика, даже если столбик термометра идет вверх».

В Мурманске жить непросто. Как и при советской экономической системе, законы России предусматривают льготы для жителей

Крайнего Севера, чтобы компенсировать им тяготы климата. Государственным служащим платят значительно больше, чем людям

на аналогичных должностях в других частях России. Официальный отпуск длиннее, а раз в два года каждый местный житель

получает бесплатный билет на самолет, чтобы отдохнуть в теплых краях в пределах российских границ.

Летом в городе почти два месяца продолжается полярный день, когда солнце не садится. А зимой 40 дней длится полярная ночь.

В начале и конце полярной ночи солнце лишь немного выглядывает из-за горизонта в течение трех часов в сутки, если погода

ясная. Небо едва освещено оранжевыми лучами, от чего заснеженный город окрашивается в мерцающие розоватые тона.

В пасмурные дни ближе к зимнему солнцестоянию бывает лишь пара часов мутного сумрачного света после полудня.

Но некоторые жители Мурманска утверждают, что полярная ночь — пустяки по сравнению с полярным днем. Солнечный свет

круглые сутки заставляет организм вырабатывать бесконечные запасы серотонина, а это приводит к бессоннице и выгоранию.

Но, несмотря на все климатические трудности, жители Мурманска удивительным образом привязаны к своему городу.

Как и в других районах русского Крайнего Севера, людям свойственны дружелюбие и теплота, каких не встретишь в других

частях страны.

«У нас нет солнца, поэтому надо согревать друг друга улыбками», — говорит учительница Ирина Рыбакова.

Во время нефтяного бума первого путинского десятилетия деньги текли рекой в такие города, как Мурманск. Большая часть

городского жилищного фонда устарела и постепенно приходит в негодность из-за климата, зато появляются новые торговые

центры и многозальные кинотеатры, а в ноябре открылась новая филармония. Эксклюзивные рестораны предлагают арктические

деликатесы, такие как жареный олений язык и мороженое из местных водорослей. И хотя немало местных мечтают уехать из

Мурманска, многие в конце концов возвращаются.

«Я хотела уехать, даже купила квартиру в Воронеже, но, прожив там некоторое время, поняла, что люди настолько отличаются,

что я просто не могу уехать отсюда», — рассказывает психолог Марина Мыжерицкая.

Казалось бы, все говорит против Мурманска, но Россия отличается почти бессознательной тягой к Арктике и стремлением во

что бы то ни стало возродить регион в экономическом и военном отношении. На памятнике «Покорителям Арктики» в центре

Мурманска — широкий диапазон дат от великой северной экспедиции Витуса Беринга в 1733–1742 годах к одиночному перелету

Валерия Чкалова через Северный полюс в 1937 году и экспедиции Артура Чилингарова в 2007, в ходе которой на дне моря под

точкой полюса закрепили российский флаг.

«Я люблю Арктику и верю в нее. Мы должны сделать так, чтобы жизнь в Мурманске процветала», — говорит Максим Белов.

Перевод статьи опубликован на портале ИноСМИ http://inosmi.ru/social/20161224/238444634.htm