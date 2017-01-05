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В Никеле в приюте для собак замерзают питомцы

17:0005 января 2017Просмотров: 265

Об этом в социальной сети сообщили волонтеры приюта. Сотрудники благодарны жителям Печенгского района за пожертвование большого количества еды для животных. Но, сообщают, что "питомцы не голодные, они холодные".
В зимний период времени, особенно когда стоит низкая температура или дует холодный ветер, в помещениях приюта особенно холодно. Собаки спят на полу, бедняги мерзнут и простужаются, - пишут сотрудники приюта.
Очень плачевное состояние (видна улица) одного из помещения, где на данный момент содержится 4 собаки. Хотя все они и длинношерстные, но такие морозы им действительно тяжело пережить.  Сегодня в Никеле - минус 22 - 24. 
Волонтёры будут рады любым стройматериалам (фанера, доски, остатки линолеума, ковролин. 
Также, в приюте износились все подстилки для животных (они все в дырах). Если у вас лежит старенькое, но чистое постельное белье, полотенца, шторы... и уже не нужно вам, то его сотрудники приюта с благодарностью примут.

8-921-517-78-52
п. Никель, ул. Советская, 22а

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