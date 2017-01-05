Жители Апатитов огорчены хулиганской выходкой неизвестных, сломавших ледяного петуха

Символ Нового года в подарок районному центу создал скульптор Евгений Тарнопольский из Рязани. Однако, неизвестные хулиганы в ночь с 31 декабря на 1 января,

видимо, разгоряченные спиртным, разнесли хрупкую птичку. Петуха удалось спасти благодаря сотрудникам Профессиональной аварийно-спасательной

службы. Однако, апатитчане отмечают, что вид у скульптуры, уже совсем не тот.

Это не единственный знаменитый ледяной петух созданный в этом районе. В конце ноября к заготовке символа года приложил

руки Егор Кончаловский. Известны кинрежиссёр посетил снежную деревню в Кировске.

Он вооружился бензопилой и прошелся по схематичным линиям будущей скульптуры.

Егору Андреевичу работать со льдом и бензопилой понравилось. Он заметил, что это - как резать ножом сильно

замороженное масло