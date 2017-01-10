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Хельсинки станет городом беспилотного транспорта

17:4810 января 2017Просмотров: 97

Финская столица присоединилась к мировому эксперименту по внедрению автомобилей без водителя. Хельсинки наряду с Лондоном, Лос-Анджелесом и Буэнос-Айресом примет участие в проекте Bloomberg Aspen Initiative, направленном на внедрение в городскую среду беспилотного транспорта, сообщает fontanka.fi.

Об этом заявил бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который будет курировать проект.

Руководитель финской столицы Юсси Паюнен (Jussi Pajunen) рассказал в интервью бизнес-изданию Kauppalehti, что Хельсинки был выбран неслучайно, так как у города есть опыт в использовании новейших технологий в автоматизации городского транспорта.

Напомним, что в августе прошлого года в Суоми появился первый автобус без водителя, первым пассажиром которого стал заместитель мэра Хельсинки Пекка Саури (Pekka Sauri).

Юсси Пананен уверен, что беспилотные автомобили могут в будущем работать как в старых районах, так и в развивающихся частях финской столицы.

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