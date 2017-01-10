Jazz & Blues Café открывает свои двери после каникул

Прошли Новогодние праздники и, как все мурманчане вышли вновь на работу, Jazz & Blues Cafe в клубе «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» в 19:00 открывает свои двери для любителей живой музыки.

11 января в среду вечер будет наполнен особой атмосферой. Этот день известен также тем, что жители столицы Заполярья впервые за долгое время полярной ночи увидят солнце. По такому поводу музыканты постараются использовать песни, упоминающие о небесном светиле, а заглавной будет «Луч солнца золотого» в исполнении группы «Космический Стас».

Jazz & Blues Cafe проходит каждую средду в клубе «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». Это мероприятие незаметно превратилось в своего рода центр джазовой культуры Мурманска. За все время существования проекта на сцене клуба выступили десятки музыкантов, и даже образовалось несколько новых коллективов.

Некоторые из музыкантов, кто оттачивал свое мастерство на сцене клуба «Ледокол», сейчас делают успешную карьеру в Москве, Санкт-Петербурге и даже в далекой Италии.

Информация по телефону: 289 500





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