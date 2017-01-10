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Кировской молодежи дадут деньги за идеи

14:4710 января 2017Просмотров: 162

15 января у подножия Хибин пройдет конкурс молодежных соцпроектов. Участвовать можно с 9 лет. Победители в двух возрастных категориях получат возможность реализовать своей проект в жизнь.

Участникам от 9 до 13 лет необходимо представить макет сооружения или комплекса сооружений. Это должен быть спортивный, культурный, образовательный, экологический или иной объект, который, по мнению разработчиков, необходим городу, как объект инфраструктуры, обеспечивающий комфортные условия для жизни. Сделать макет можно из различных материалов: бумаги, картона, пластика, дерева, железо, полимеров и др. Допускается использование конструкторов и наборов для архитектурного моделирования.

От участников от 14 до 25 лет принимаются проекты мероприятий, цикла мероприятий или акций, направленных на решение социально-значимых проблем территории. Все работы должны представлять спортивную, культурную, образовательную, экологическую программу, которая, по мнению разработчиков, необходима городу, жителям города.

Заявки принимаются до 12 января по электронному адресу: katerina_kir@mail.ru

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