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Осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №18, подозревается в убийстве сокамерника

12:4210 января 2017Просмотров: 198

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области, который подозревается в совершении преступления - убийство.

По данным следствия, 1 января 2017 года подозреваемый, находясь в одном из помещений исправительного учреждения в ходе ссоры с одним из осужденных, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, нанес тому не менее одного удара ножом в область груди, от которого потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело, проведены первоначальные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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