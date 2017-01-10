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Певица Ёлка попросила помочь мурманским бездомным животным

14:2310 января 2017Просмотров: 219

На её страничке «Вконтакте» появилась запись в поддержку мурманского фонда «Ищу человека».

«Мурманск, добряки мои, тут очень помощь нужна», - написала Ёлка и прикрепила ссылку на группу Фонда поддержки бездомных животных Мурманской области «Ищу Человека».

Как можно судить по странице Ёлки ВКонтакте, певица часто поддерживает фонды помощи бездомным животным. Разместить информацию о мурманской группе «Ищу Человека» Ёлку попросила волонтер Наталья Калинина. Как сообщает сообщество «Мурманск. И себе, и людям», она лично написала певице.

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