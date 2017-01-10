Полицейскими в Североморске раскрыта кража из салона автомобиля

В отдел полиции обратился мужчина, он рассказал, что ехал на такси из Североморска в Мурманск, и забыл в машине сумку с телефоном и кошельком. А в кошельке были деньги и пластиковая карта.

Позже ему пришло смс-сообщение о том, что с карты списаны деньги. С карты сняли 56 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими были установлены в качестве подозреваемых 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка, оба ранее уже были судимы за кражу.

Телефон и банковская карта изъяты полицейскими. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемых может ожидать наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



