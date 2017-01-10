Прогноз погоды по Мурманской области на 11 января

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный, на западе области сильный снег, днем местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер южный, юго-западный: ночью 7-12 м/с, утром и днем 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17° , днем от -5 до 0°. Гололедица.





Прогноз погоды на 11 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -7..-9 -2..0 снег небольшой снег Умба -7..-9 -2..0 снег небольшой снег Полярные Зори -8..-10 -2..0 снег небольшой снег Апатиты -9..-11 -2..0 снег небольшой снег Кировск -10..-13 -2..-4 снег небольшой снег Ковдор -8..-10 -2..0 снег небольшой снег Мончегорск -10..-12 -2..0 снег небольшой снег Ловозеро -14..-16 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -10..-12 -1..-3 снег небольшой снег Никель -10..-11 -2..0 сильный снег снег Заполярный -7..-12 -2..0 сильный снег снег Североморск -9..-11 -2..0 снег снег Мурманск -10..-12 -2..0 снег снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 января