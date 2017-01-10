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Прогноз погоды по Мурманской области на 11 января

15:2010 января 2017Просмотров: 260

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный, на западе области сильный снег, днем местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер южный, юго-западный: ночью 7-12 м/с, утром и днем 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17° , днем от -5 до 0°. Гололедица.

Прогноз погоды на 11 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-7..-9

-2..0

снег

небольшой снег

Умба

-7..-9

-2..0

снег

небольшой снег

Полярные Зори

-8..-10

-2..0

снег

небольшой снег

Апатиты

-9..-11

-2..0

снег

небольшой снег

Кировск

-10..-13

-2..-4

снег

небольшой снег

Ковдор

-8..-10

-2..0

снег

небольшой снег

Мончегорск

-10..-12

-2..0

снег

небольшой снег

Ловозеро

-14..-16

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-10..-12

-1..-3

снег

небольшой снег

Никель

-10..-11

-2..0

сильный снег

снег

Заполярный

-7..-12

-2..0

сильный снег

снег

Североморск

-9..-11

-2..0

снег

снег

Мурманск

-10..-12

-2..0

снег

снег

 

 Прогноз температуры воздуха по  Мурманску на 11 января

Температура воздуха

утром -7..-9

днем -1..-3

вечером -2..-0

Осадки

снег

снег

снег
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