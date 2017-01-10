Прогноз погоды по Мурманской области на 11 января

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный, на западе области сильный снег, днем местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер южный, юго-западный: ночью 7-12 м/с, утром и днем 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17° , днем от -5 до 0°. Гололедица.
Прогноз погоды на 11 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-7..-9
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-7..-9
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-8..-10
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-9..-11
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-10..-13
|
-2..-4
|
снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-8..-10
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-10..-12
|
-2..0
|
снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-14..-16
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-10..-12
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-10..-11
|
-2..0
|
сильный снег
|
снег
|
Заполярный
|
-7..-12
|
-2..0
|
сильный снег
|
снег
|
Североморск
|
-9..-11
|
-2..0
|
снег
|
снег
|
Мурманск
|
-10..-12
|
-2..0
|
снег
|
снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 января
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -1..-3
|
вечером -2..-0
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег