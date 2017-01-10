«Северный характер» - национальное событие 2017 года

«Ростуризм» внес Мурманский кинофестиваль в национальный календарь событий России.

«Национальный календарь событий в России» - это интернет-портал, печатное издание, и электронный справочник, созданный для того, чтобы собрать вместе самые значимые культурные, исторические, музыкальные, спортивные события в регионах России, привлекательные для российских и зарубежных туристов. Этот проект разработан Министерством культуры Российской Федерации для развития внутреннего туризма в нашей стране.

И вот теперь «Северный характер» отмечен на федеральном уровне. Это говорит о том, что организаторам фестиваля необходимо поддерживать заданную высокую планку, особенно в 2017 году, ведь следующий кинофестиваль – юбилейный, 10 по счету. А проводит «Северный характер» наша телекомпания, при поддержке компании «Норникель» и правительства Мурманской области.