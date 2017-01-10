Сушилкой по голове. В Мурманской области ревнивый мужчина избил бывшую жену кухонным аксессуаром

В Мончегорске Мурманской области в гости к 36-летней женщине пришел бывший муж. Видимо, поздравить с Рождестовом.

Находился экс-супруг в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, чувства у мужчины к бывшей жене не остыли, и он ее заревновал. Слово за слово. И вот разъяренный ревнивец схватил, то что попалось под руку. На голову подруги опустилась металлическая сушилка для посуды. Этого ему показалось мало. И он стал наносить удары руками и ногами по её телу.

В результате северянка получила травмы в виде переломов и ушибов. За помощью женщина обратилась в Мончегорский отдел полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в причинении и доставили в отдел полиции. Ранее не судимый безработный житель Мончегорска 1980 года рождения признался в совершении правонарушения и объяснил, что пришел к бывшей супруге в гости. В ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений он приревновал её и поэтому избил.

По факту в отношении мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.