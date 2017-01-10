16+
>-21°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сушилкой по голове. В Мурманской области ревнивый мужчина избил бывшую жену кухонным аксессуаром

10:3010 января 2017Просмотров: 228

В Мончегорске Мурманской области в гости к 36-летней женщине пришел бывший муж. Видимо, поздравить с Рождестовом. 

Находился экс-супруг в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, чувства у мужчины к бывшей жене не остыли, и он ее заревновал. Слово за слово. И вот разъяренный ревнивец схватил, то что попалось под руку. На голову подруги опустилась металлическая сушилка для посуды. Этого ему показалось мало. И он стал наносить удары руками и ногами по её телу.

В результате северянка получила травмы в виде переломов и ушибов. За помощью женщина обратилась в Мончегорский отдел полиции.

Полицейские задержали  подозреваемого  в причинении и доставили в отдел полиции. Ранее не судимый безработный житель Мончегорска 1980 года рождения признался в совершении правонарушения и объяснил, что пришел к бывшей супруге в гости. В ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений он приревновал её и поэтому избил.

По факту в отношении мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Читайте также
О главных темах сегодняшнего выпуска новостейРабочим со стройки многоэтажки на Кольском 10 не платят заработную платуХельсинки станет городом беспилотного транспортаРоссийские рыбаки установили рекорд лова за последние 15 лет
В Норвегии отключат все радиостанции в FM-диапазонеВ Мурманске появится крутой детский технопаркПрогноз погоды по Мурманской области на 11 январяКировской молодежи дадут деньги за идеиПолное видео программы «Дневные новости»Певица Ёлка попросила помочь мурманским бездомным животным
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  