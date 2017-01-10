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В 2017 году на боевое дежурство заступит соединение ПВО Северного флота на С-400

11:4910 января 2017Просмотров: 135

В 2017 году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации с арктических направлений с использованием новейших зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

В конце 2016 года личный состав зенитно-ракетных  подразделений дивизии уже освоил новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) в ходе проведения начальных боевых стрельб. На полигоне отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника.

Зенитная ракетная система  С-400 «Триумф» разработана и произведена концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Предназначена для высокоэффективной защиты объектов от ударов всеми видами средств воздушного нападения. Способна поражать самолёты-поставщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолёты-разведчики, самолёты стратегической и тактической авиации, тактические, оперативно-тактические баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели и другие современные и перспективные средства воздушного нападения.

Система может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии, сообщает пресс-служба Северного флота.

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