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В Мончегорске состоялся турнир на призы спорткомплекса «Гольфстрим»

15:2910 января 2017Просмотров: 101

Новогодние праздники - отличное время для игры в хоккей с мячом, даже в сильный мороз! В Мончегорске состоялся турнир на призы спорткомплекса «Гольфстрим».

В 25-градусный мороз на льду городского стадиона первые награды нового, 2017-го, года разыграли представители хоккея с мячом. В традиционном турнире по ринк-бенди (мини-хоккею с мячом) сошлись четыре команды - сборные Кольской ГМК и города Мончегорска, а также две юношеские команды СДЮСШОР, сообщает kn51.ru.

В первом полуфинале первая команда СДЮСШОР оказалась сильнее хоккеистов КГМК - 6:0, во втором - сборная Мончегорска разгромила вторую команду юношей - 14:1.

В финале первая команда СДЮСШОР в начале матча со сборной города отвечала атакой на атаку соперников. К середине первого тайма счет был ничейным 2:2. Но затем инициативой прочно завладели более опытные хоккеисты сборной, одержавшие уверенную победу - 9:2.

В матче за 3-е место сборная Кольской ГМК не встретила сопротивления со стороны второй юношеской команды - 10:0. Пять мячей в этой встрече на счету капитана команды-победительницы Игоря Игольницына.
Лучшими игроками турнира признаны: Михаил Ветров (сборная Мончегорска), Дмитрий Тугашов (СДЮСШОР) и Игорь Невидимов (КГМК).

Фото  сайта kn51.ru

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