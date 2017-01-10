В Норвегии отключат все радиостанции в FM-диапазоне

11 января в Норвегии начнется постепенная ликвидация радиостанций в FM-диапазоне. Норвегия станет первым государством, которое полностью откажется от устаревшего FM-вещания в пользу цифрового формата.

В FM-диапазоне в Норвегии работают только пять национальных радиостанций и несколько региональных. Ожидается, что цифровой формат DAB позволит передавать сигнал более чем 40 станций. В настоящее время в нем доступны более 20 станций, сообщает Арктика-Инфо.

По словам норвежских властей, цифровой сигнал имеет множество преимуществ. Такое радиовещание дешевле в обслуживании и надежнее. Особенно это актуально для фьордовых районов, где прохождению FM-волн мешают горы. Кроме того, DAB выигрывает по качеству звука, сообщает Национальная служба новостей.

К концу 2017 года национальные радиостанции полностью прекратят FM-вещание. Локальные радиостанции смогут пользоваться аналоговым форматом еще несколько лет.

Радио-реформа не нашла поддержки у жителей страны. Норвежцы опасаются, что режим тишины для обычных радиоприемников лишит их доступа к сигналам о чрезвычайных ситуациях. Кроме того, многие недовольны высокой стоимостью цифровых радиоадаптеров. В настоящее время на территории Норвегии используется около 15 млн FM-приемников.



