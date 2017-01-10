В России психологические проблемы работников мало волнуют их руководителей

Лишь крупные компании готовы подставить сотрудникам плечо. Девелоперская компания Urban Group уже несколько лет практикует экологические акции для улучшения эмоционального состояния коллектива. На территории строительных площадок компании сотрудники сажают деревья, обустраивают кормушки для птиц.

Эти акции коллектив воспринимает с энтузиазмом, нередко в них участвуют всей семьей, делится Яна Максимова, директор по информационной политике и PR Urban Group.

В мероприятиях принимают участие и топ-менеджеры – это укрепляет отношения внутри компании и работа становится более слаженной.



Подобные профилактические меры по борьбе с хандрой в коллективе помогают снизить затраты на производство, повышают доверие к организации на рынке, увеличивают лояльность сотрудников к компании и развивают их креативность, однако в России такие мероприятия организуют лишь 6% работодателей, выяснили специалисты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR-инноваций», которые провели исследование на эту тему для аналитического центра «Альфастрахования». Участниками опроса стали 100 компаний с оборотом от 100 млн руб. в год, сообщают Vedomosti.ru.

Выяснилось, что 64% руководителей решают проблему профессионального выгорания сотрудников, предлагая им взять несколько дней отпуска за свой счет. А в 30% случаев работникам просто советуют оставить свои психологические проблемы дома – работа не должна страдать из-за чьих-то эмоциональных перегрузок. Более того, снижение работоспособности на фоне депрессии лишь подстегивает гнев начальства, отмечает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование».

В США от депрессии страдают 10% владельцев бизнеса и руководителей, 18% менеджеров среднего звена и 12% работников низовых должностей, показало исследование специалистов Колумбийского университета, в котором приняли участие 22 000 человек.

Причин профессионального выгорания много и руководитель должен уметь определять его признаки, объясняет Татьяна Синицына, старший научный сотрудник лаборатории экстремальной психологии ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна». По ее словам, самый распространенный стресс-фактор – это монотонный труд.

Исследование показало, что пока об эмоциональном здоровье сотрудников в России заботятся лишь крупные компании: РЖД, «Норильский никель», «Камаз», Новокузнецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Сбербанк.

Все чаще в российских компаниях ответственность за эмоциональный климат в коллективе несет лично сам руководитель. Так, в Rambler для вновь назначенных руководителей действует специальная программа развития, посвященная работе с эмоциональным состоянием работника.

Руководитель должен уметь ставить мотивирующие цели, поддерживать приверженность, повышать личную эффективность сотрудника, отмечает Валентина Ватрак, директор по организационному развитию Rambler & Co. За прошлый год такую программу прошло около 50 руководителей, и уже собраны две группы на этот год.



