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Водолазы СФ продолжат обследовать в Баренцевом море затонувший в 1945 году транспорт «Томас Дональдсон

11:5210 января 2017Просмотров: 139

Водолазы Северного флота планируют летом продолжить обследование транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны, и продолжить подъем военной техники тех времен, поступавшей в Советский Союз по программе ленд-лиза из Соединённых Штатов Америки.

Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно-спасательного отряда флота.

Транспорт находится в территориальных водах Российской Федерации на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) осуществлять спуски в лёгком водолазном снаряжении. В обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты «Пантера+» и «Тайгер», которые также способны вести подводную съемку.

В 2016 году спасательными силами Северного флота с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и американский танк «Шерман».

В военные годы эта специальная техника  широко использовалась в промышленном, гидротехническом, автодорожном, городском, железнодорожном, аэродромном строительстве. Для высвобождения оборонных мощностей Советского Союза дорожные катки закупались за рубежом.

Ранее с транспорта «Томас Дональдсон» были подняты еще один танк «Шерман» и паровая лебёдка. Это устройство находилось на самом судне и обеспечивало проведение грузовых операций при разгрузке и погрузке транспорта.

Ценные исторические артефакты были переданы командованием Северного флота в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил СФ,  сообщает пресс-служба Северного флота.

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