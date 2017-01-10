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За укатившийся со взлётки мурманского аэропорта Боинг возбудили уголовное дело

13:1310 января 2017Просмотров: 302

Инцидент произошел 7 декабря. Тогда воздушное судно «Boeing 737», принадлежащее компании «Нордавиа» при посадке на 70 с лишним метров выехало в снежную пелену за пределы взлетно-посадочной полосы.

Никто из пассажиров тогда не пострадал. А вот работа аэропорта на несколько часов была парализована. Самолеты, которые следовали в Мурманск, были возвращены в аэропорты вылета. Росавиация создала комиссию, которая расследует это происшествие. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту выката за пределы взлетно-посадочной полосы мурманского аэропорта.

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