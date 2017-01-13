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Деревянный аргумент. В Мурманске слесарь получил по голове черенком от лопаты

16:3013 января 2017Просмотров: 334

Слесарь котельного оборудования и рабочий по комплексному обслуживанию начали спорить. Интеллигенты обычно пикируются в нюансах восприятия предметов искусства. Причина этого конфликта в милицейском протоколе указана расплывчато: «Личная неприязнь».  В ходе дискуссии 54-летний мужчина  схватил черенок от лопаты и несколько раз ударил слесаря  по голове и левой руке, причинив сильную физическую боль.

В милицию 28-летний мужчина не обращался. Информация в полицию о том, что житель города обратился за помощью с травмами руки и головы, поступила из медицинского учреждения.

По факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Согласно заключению судмедэксперта, 28-летнему северянину был причинен средней степени тяжести вред здоровью.

В отношении ранее не судимого жителя Мурманска 1962 года рождения дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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