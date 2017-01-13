Диме Талых из Умбы требуется помощь!

Операция прошла успешно, но врачи выписали полумиллионный счет на реабилитацию. Мы уже рассказывали в своих сюжетах о жителе Умбы Диме Талых.

Так вот, у нас две новости. Хорошая - усилиями неравнодушных людей семье Димы все-таки удалось собрать необходимую сумму, а это больше 2 миллионов рублей, и парню сделали операцию. Теперь он может безболезненно сидеть, однако, ему все еще очень трудно самостоятельно управлять собственным телом.

Для того, чтобы научиться это делать, необходима сложная постоперационная реабилитация. Однако в бесплатных бюджетных медучреждениях Диму лечить отказались, а в частном центре выставили счет - 470 тысяч рублей.

Родители Димы Талых вновь обращаются к людям за помощью! Узнать, как помочь Диме и найти реквизиты для перевода денег вы можете в группе Димы ВКонтакте.