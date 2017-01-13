Гимн против свиста. Российские хоккеистки заставили замолчать чешских болельщиков

Чешские болельщики освистали гимн России на игре женского молодежного чемпионата мира по хоккею, но российские хоккеистки заставили их замолчать, сообщают Рамблер/новости. Видеозапись с матча опубликована в YouTube-аккаунте Игоря Желева.

В рамках чемпионата, проходящего в Чехии, российская команда встретилась с чешской в четвертьфинале. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу россиянок. Когда фанаты начали освистывать гимн, российские спортсменки спели его всей командой, и болельщики замолчали.

Защитник сборной России Нина Пирогова рассказала «Советскому спорту», что чешки «играли грязно» и «старались вывести нас на эмоции». Во время игры произошла драка, после чего судьи решили удалить Пирогову до конца матча, но это не помешало национальной сборной выиграть.

В полуфинале российские хоккеистки сыграют с командой США.