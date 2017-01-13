Госдума планирует отменить уголовное наказание за побои в семье

11 января Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому предлагается исключить побои в семье из списка уголовных преступлений и перенести их в разряд административных.

Госдума почти единогласно проголосовала за поправки. В их поддержку выступили 368 депутатов, один парламентарий высказался против и ещё один воздержался.

Если законопроект одобрят, правонарушение всё равно частично останется в сфере уголовного преследования. Административная ответственность наступит только после побоев, совершённых в семье впервые