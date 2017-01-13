Минздрав разрешит врачам ставить диагнозы на расстоянии

Врачи смогут ставить диагноз и выписывать рецепты дистанционно. Это следует из законопроекта о телемедицине, направленного Минздравом в правительство в декабре 2016 года.



Минздрав вместе с интернет-сообществом доработал законопроект о телемедицине — оказании медицинской помощи через интернет и другие средства связи. Ведомство согласовало его с заинтересованными ведомствами и внесло его в правительство, сообщает РБК.



В документе Минздрав прописал возможность дистанционных приемов у врачей, во время которых медицинские работники смогут устанавливать диагноз и назначать лечение дистанционно.

Последняя версия документа также разрешает удаленно выписывать электронные рецепты, в том числе для наркотических и психотропных веществ.



Пока ведомство не прописало порядок проведения консультаций и не уточнило при каких симптомах телемедицина возможна, а при каких — нет. Кроме того, еще неизвестно, с помощью каких платформ будет происходить общение врача и пациента.

Минздрав отдельно разработает порядок проведения телемедицинских консультаций.







