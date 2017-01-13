На улицах Мурманска ночью убирают снег. Водителей просят убирать свои автомобили

Минувшей ночью на дороги Мурманска вышла тяжелая уборочная техника. Всего более 100 машин - от грейдеров и погрузчиков до самосвалов и машин для посыпки. Накануне власти предупреждали автомобилистов о грядущей уборке, и просили убрать машины с проезжей части. Марк Протасов и Антон Батаев проверили - прислушались ли горожане к просьбе?

Всю неделю в различных сюжетах мы поднимаем проблему снега в Мурманске. Вот сейчас, глубоко за полночь, снегоуборочная техника работает на улице Фролова. И всё бы ничего, но продолжает мешать главная проблема для снегоуборщиков - так называемые «подснежники». Люди упорно не хотят убирать свои машины, мешая снегоуборочной технике. Давайте спросим у водителя - насколько ему мешают машины, которые оставлены припаркованными?

О том, что уборка снега будет проводиться ночью, накануне говорили и в администрации, и в средствах массовой информации. Убедительно просили - убирайте машины, чтобы за ночь можно было почистить скопившийся снег.

Но в районе больничного городка дорога по прежнему напоминала стоянку. На 100 метрах припаркованы 38 машин. И лишь с началом уборки часть владельцев отогнали свои авто. Такая ситуация везде, жалуются водители уборочной техники.

Виктор Гузёв, машинист Управления дорожного хозяйства: «Есть водители понимающие. И уступят, и понимают. А есть - видели сами - таксисты прутся, им надо проехать и всё! Что знак стоит - им бесполезно доказывать что-то. Ещё и сигналят или сзади подпирают, не понимают, что техника большая и не видно, что сзади творится, а всё равно лезут».

Снега много и убирать его не успевают. В этом управление дорожного хозяйства, ответственное за содержание городских дорог, признаётся открыто. Но ни одна машина из парка не простаивает. Больше сотни единиц одновременно трудятся на расчистке дорог в 3 смены. Из дополнительного фонда были выделены деньги и наняты дополнительные машины. Больше - физически взять неоткуда.

Александр Смирнов, мастер Управления дорожного хозяйства: «Вы сами видите, какое у нас начало зимы было. Декабрь месяц каждый день падал снег. Выпадало очень много осадков. Поэтому не удивительно, что мы не успеваем убирать такое количество снега.»

Никто не говорит, что сложившая ситуация, когда даже на центральных проспектах с каждой обочины по метру снега - нормальная. Постоянная каша на дорогах - это не только дискомфорт водителей, но и серьёзное ухудшение дорожной обстановки.

А это влияет на безопасность и такие важные вещи как, время прибытия скорой помощи и пожарных расчётов. В ночь с 13 на 14 уборка в городе продолжится. В этот раз на проспектах Кольском и Кирова и Ледокольном проезде в Первомайском округе. В Октябрьском техника будет убирать Гвардейскую, Радищева, Октябрьскую и Первомайскую улицы.