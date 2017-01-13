16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На улицах Мурманска ночью убирают снег. Водителей просят убирать свои автомобили

20:1113 января 2017Просмотров: 524

Минувшей ночью на дороги Мурманска вышла тяжелая уборочная техника. Всего более 100 машин - от грейдеров и погрузчиков до самосвалов и машин для посыпки. Накануне власти предупреждали автомобилистов о грядущей уборке, и просили убрать машины с проезжей части. Марк Протасов и Антон Батаев проверили - прислушались ли горожане к просьбе?

Всю неделю в различных сюжетах мы поднимаем проблему снега в Мурманске. Вот сейчас, глубоко за полночь, снегоуборочная техника работает на улице Фролова. И всё бы ничего, но продолжает мешать главная проблема для снегоуборщиков - так называемые «подснежники». Люди упорно не хотят убирать свои машины, мешая снегоуборочной технике. Давайте спросим у водителя - насколько ему мешают машины, которые оставлены припаркованными?

О том, что уборка снега будет проводиться ночью, накануне говорили и в администрации, и в средствах массовой информации. Убедительно просили - убирайте машины, чтобы за ночь можно было почистить скопившийся снег.
Но в районе больничного городка дорога по прежнему напоминала стоянку. На 100 метрах припаркованы 38 машин. И лишь с началом уборки часть владельцев отогнали свои авто. Такая ситуация везде, жалуются водители уборочной техники.

Виктор Гузёв, машинист Управления дорожного хозяйства: «Есть водители понимающие. И уступят, и понимают. А есть - видели сами - таксисты прутся, им надо проехать и всё! Что знак стоит - им бесполезно доказывать что-то. Ещё и сигналят или сзади подпирают, не понимают, что техника большая и не видно, что сзади творится, а всё равно лезут».

Снега много и убирать его не успевают. В этом управление дорожного хозяйства, ответственное за содержание городских дорог, признаётся открыто. Но ни одна машина из парка не простаивает. Больше сотни единиц одновременно трудятся на расчистке дорог в 3 смены. Из дополнительного фонда были выделены деньги и наняты дополнительные машины. Больше - физически взять неоткуда.

Александр Смирнов, мастер Управления дорожного хозяйства: «Вы сами видите, какое у нас начало зимы было. Декабрь месяц каждый день падал снег. Выпадало очень много осадков. Поэтому не удивительно, что мы не успеваем убирать такое количество снега.»

Никто не говорит, что сложившая ситуация, когда даже на центральных проспектах с каждой обочины по метру снега - нормальная. Постоянная каша на дорогах - это не только дискомфорт водителей, но и серьёзное ухудшение дорожной обстановки.

А это влияет на безопасность и такие важные вещи как, время прибытия скорой помощи и пожарных расчётов. В ночь с 13 на 14 уборка в городе продолжится. В этот раз на проспектах Кольском и Кирова и Ледокольном проезде в Первомайском округе. В Октябрьском техника будет убирать Гвардейскую, Радищева, Октябрьскую и Первомайскую улицы.

Реклама
Читайте также
Полное видео программы «Дежурный по Печенге»Пожар у слесарей. Сегодня на Домостроительной улице в Мурманске пожарные тушили масло"Место встречи ТВ 21": Терский берегСегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах
В Мурманск приедет гардемарин. 2 февраля Владимир Шевельков представит свой новый фильм о необычном даре, любви и предательствеВ Мурманской области блеск меди соблазнил жителя Полярного. И он не удержался и пошёл на делоВ Мурманске - вечер стыковок. На Восточной объездной автодороге 8 машин попали в аварии. ВИДЕО.Зимние ужасы во дворах. Управляющую компанию «Октябрьское ЖЭУ» накажут за бардак на Ленина, 29Об уборке снега во дворах говорил глава администрации Мурманска Андрей СысоевГлава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с членом совета Федерации России
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  