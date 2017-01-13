Об уборке снега во дворах говорил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев

Он призывает тщательно проверять, куда коммунальщики тратят деньги жильцов. Об этом сегодня он сказал в интервью ТВ-21. А поводом послужила как раз отвратительная работа большей части управляющих компаний по уборке дворов от снега.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Мы сегодня очень хорошо понимаем, что это ответственность управляющих компаний. Причем эта ответственность очень внятно прописана в договорах управления. И по цене и по периодичности ее исполнения. Если управляющие компании получают от собственников, от своих нанимателей по сути, денежные средства за свои услуги, значит они должны нести ответственность по всей строгости закона, за неисполнение своих обязательств. Если мы сегодня посчитаем суммы, которые выплачиваются горожанами управляющим компаниям за содержание придворовых территорий, то они превышают сотни миллионов рублей. У нас достигнута договоренность, что и прокуратура очень активно подключится именно с этой точки зрения, и управление внутренних дел с точки зрения экономических преступлений».

Но при этом Андрей Сысоев призвал мурманчан не мешать тем коммунальщикам, которые работают - убирают дворы. Все, что для этого нужно - не бросать свои машины. А если приезжает бульдозер - убирать автомобили, чтобы дать возможность почистить двор.