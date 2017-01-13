Отходы на утилизацию, ледоколы на вахту. Какой будет атомная энергетика в 2017 году

Утилизация ядерных отходов в Мурманской области выходит на новый этап, ещё один ледокол в этом году лишится реактора. В Мурманске прошло заседание общественного совета по вопросам использования атомной энергии.

В этом году на судоремонтном заводе «Нерпа» началась утилизация атомного ледокола «Сибирь». Его отбуксировали на предприятие в конце прошлого года. Работы на атомоходе станут первым опытом в мире, когда судно не будут резать на части, а вырежут именно энергетическую установку.

Работы с приставкой «уникальные» начнутся и на объектах с ядерными отходами. Реакторные установки единственной в мире серии подводных лодок, в которых использовался жидкий металл, наконец, начнут утилизировать.



Валерий Ерёменко, главный инженер Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»: «Эта работа никогда у нас, ни в Советском Союзе, ни в России не проводилась. Т.е. отработанные выемные части они вынимались начиная с 95 года. Тогда хранились на отделении «Гремиха», на базе ВМФ. Вот только с 12 года начали разборку. Да, это работа сложная, работа серьёзная».



Бесценный опыт позволит ускорить и удешевить следующие утилизации. Это касается и военного флота и гражданского. Старые ледоколы будут отправлять на покой постепенно. После «Сибири» настанет очередь «Арктики», «России» и «Советского союза». Тем не менее, работа Атомфлота на Северном морском пути станет более активной.

Мустафа Кашка, первый заместитель генерального директора Атомфлота: «Мы уже более плотно входим в проект в Обской губе. Предстоящие 2-3 года будут очень тяжёлые с точки зрения объёма работ, выдержки темпов. Так, чтобы было понятно, просто цифры: за последние годы эксплуатационный период нахождения ледокола в море вырос в полтора раза».



Т.е. если раньше ледоколы использовались около 150 суток в год, то сейчас сейчас они находятся в рейсах до 270 дней. Снижения столь значимого уровня активности Атомфлота в высоких широтах не предвидится и с приходом судов нового проекта.

Сейчас в Белокаменке строится верфь, строительство идет в рамках газового проекта на Гыданском полуострове. И без ледоколов работа в этом направлении будет невозможна.