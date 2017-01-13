16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Отходы на утилизацию, ледоколы на вахту. Какой будет атомная энергетика в 2017 году

20:0413 января 2017Просмотров: 227

Утилизация ядерных отходов в Мурманской области выходит на новый этап, ещё один ледокол в этом году лишится реактора. В Мурманске прошло заседание общественного совета по вопросам использования атомной энергии.

В этом году на судоремонтном заводе «Нерпа» началась утилизация атомного ледокола «Сибирь». Его отбуксировали на предприятие в конце прошлого года. Работы на атомоходе станут первым опытом в мире, когда судно не будут резать на части, а вырежут именно энергетическую установку.

Работы с приставкой «уникальные» начнутся и на объектах с ядерными отходами. Реакторные установки единственной в мире серии подводных лодок, в которых использовался жидкий металл, наконец, начнут утилизировать.


Валерий Ерёменко, главный инженер Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»: «Эта работа никогда у нас, ни в Советском Союзе, ни в России не проводилась. Т.е. отработанные выемные части они вынимались начиная с 95 года. Тогда хранились на отделении «Гремиха», на базе ВМФ. Вот только с 12 года начали разборку. Да, это работа сложная, работа серьёзная».


Бесценный опыт позволит ускорить и удешевить следующие утилизации. Это касается и военного флота и гражданского. Старые ледоколы будут отправлять на покой постепенно. После «Сибири» настанет очередь «Арктики», «России» и «Советского союза». Тем не менее, работа Атомфлота на Северном морском пути станет более активной.

Мустафа Кашка, первый заместитель генерального директора Атомфлота: «Мы уже более плотно входим в проект в Обской губе. Предстоящие 2-3 года будут очень тяжёлые с точки зрения объёма работ, выдержки темпов. Так, чтобы было понятно, просто цифры: за последние годы эксплуатационный период нахождения ледокола в море вырос в полтора раза».

Т.е. если раньше ледоколы использовались около 150 суток в год, то сейчас сейчас они находятся в рейсах до 270 дней. Снижения столь значимого уровня активности Атомфлота в высоких широтах не предвидится и с приходом судов нового проекта.

Сейчас в Белокаменке строится верфь, строительство идет в рамках газового проекта на Гыданском полуострове. И без ледоколов работа в этом направлении будет невозможна.

Реклама
Читайте также
Полное видео программы «Дежурный по Печенге»Пожар у слесарей. Сегодня на Домостроительной улице в Мурманске пожарные тушили масло"Место встречи ТВ 21": Терский берегСегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах
В Мурманск приедет гардемарин. 2 февраля Владимир Шевельков представит свой новый фильм о необычном даре, любви и предательствеВ Мурманской области блеск меди соблазнил жителя Полярного. И он не удержался и пошёл на делоВ Мурманске - вечер стыковок. На Восточной объездной автодороге 8 машин попали в аварии. ВИДЕО.На улицах Мурманска ночью убирают снег. Водителей просят убирать свои автомобилиЗимние ужасы во дворах. Управляющую компанию «Октябрьское ЖЭУ» накажут за бардак на Ленина, 29Об уборке снега во дворах говорил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  