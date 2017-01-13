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Полное видео программы «Новости»

19:3013 января 2017Просмотров: 245

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 13 января.

Сегодня в выпуске:

Ночная уборка снега. Техника вышла, но сделать все не смогли. Кто снова помешал дорожникам?

Рассчитывать на совесть коммунальщиков - не стОит. Работники управляющих компаний этой зимой забыли, что такое копать, посыпать и вывозить.

Двух детей спасли, одного не смогли. В Кандалакше в огне погиб годовалый ребенок. Общественность требует наказать мать, которая не углядела.

Прошло два года, как Росляково стало частью Мурманска. Что изменилось?

Отходы - на утилизацию, ледоколы - на вахту. Какой будет атомная энергетика в Мурманской области в 2017 году.

Потому что Крымнаш. Кольский полуостров проводил лебедей на зимовку в Африку, а они осели в Севастополе.

Заполярные юмористы на гастролях. В Сочи проходит традиционный фестиваль команд КВН.

А может быть олени? Пластилиновая история про северный город.

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