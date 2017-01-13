Потому что Крымнаш. Кольский полуостров проводил лебедей на зимовку в Африку, а они осели в Севастополе

Еще интересная новость - уже из мира дикой природы. Лебеди, покинувшие Кольский полуостров осенью, решили перезимовать в Севастополе.

До последнего времени этот крымский город был всего лишь перевалочной базой для птиц. Здесь они задерживались всего лишь на неделю. И летели дальше - в Северную Африку. Однако, уже несколько лет подряд всё больше пернатых меняют свой маршрут. Экологи объясняют: лебедям и здесь вполне комфортно - люди их кормят, и дальше можно не лететь.

Это стало уже туристическим аттракционом. Гости города выстраиваются в очередь, чтобы покормить шипунов и сделать фото. В прошлом году в бухте Круглой остались около 30 птиц, в этом - уже несколько сотен.

Вот только хорошо ли это для самих лебедей - ученые сомневаются. Молодняк, который вывелся в прошлом году на Кольском полуострове, перезимовав в Крыму, не знает Средиземноморья.

Поэтому вернётся снова в Севастополь, и уже второе-третье потомство будет считать Крым местом своей зимовки. Говорят, если лебеди и дальше будут оставаться зимовать на Черном море, то уже через несколько лет их будет столько, что люди просто не смогут их прокормить. И тогда птицам может грозить голодная смерть.