Прогноз погоды по Мурманской области на 14 января

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в центральных районах умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.
Прогноз погоды на 14 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Умба
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-9..-11
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-9..-11
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-9..-11
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-10..-12
|
-9..-11
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-10..-12
|
-9..-11
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Никель
|
-8..-10
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
-8..-10
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Североморск
|
-8..-10
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мурманск
|
-8..-10
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 января
|
Температура воздуха
|
утром -8..-10
|
днем -8..-10
|
вечером -8..-10
|
Осадки
|
небольшой снег
|
без осадков
|
без осадков