16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Прогноз погоды по Мурманской области на 14 января

14:3213 января 2017Просмотров: 293

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в центральных районах умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 14 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Умба

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

без осадков 

Полярные Зори

-9..-11

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-9..-11

-7..-9

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-9..-11

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-10..-12

-9..-11

небольшой снег

без осадков

Оленегорск

-10..-12

-9..-11

небольшой снег

без осадков

Никель

-8..-10

-8..-10

небольшой снег

без осадков

Заполярный

-8..-10

-8..-10

небольшой снег

без осадков

Североморск

-8..-10

-8..-10

небольшой снег

без осадков

Мурманск

-8..-10

-8..-10

небольшой снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 января

Температура воздуха

утром -8..-10

днем -8..-10

вечером -8..-10

Осадки

небольшой снег

без осадков

без осадков
Читайте также
Полное видео программы «Дежурный по Печенге»Пожар у слесарей. Сегодня на Домостроительной улице в Мурманске пожарные тушили масло"Место встречи ТВ 21": Терский берегСегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах
В Мурманск приедет гардемарин. 2 февраля Владимир Шевельков представит свой новый фильм о необычном даре, любви и предательствеВ Мурманской области блеск меди соблазнил жителя Полярного. И он не удержался и пошёл на делоВ Мурманске - вечер стыковок. На Восточной объездной автодороге 8 машин попали в аварии. ВИДЕО.На улицах Мурманска ночью убирают снег. Водителей просят убирать свои автомобилиЗимние ужасы во дворах. Управляющую компанию «Октябрьское ЖЭУ» накажут за бардак на Ленина, 29Об уборке снега во дворах говорил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  