Прогноз погоды по Мурманской области на 14 января

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в центральных районах умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.





Прогноз погоды на 14 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -8..-10 -6..-8 небольшой снег без осадков Умба -8..-10 -6..-8 небольшой снег без осадков Полярные Зори -9..-11 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Апатиты -9..-11 -7..-9 небольшой снег небольшой снег Кировск -8..-10 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Ковдор -9..-11 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -8..-10 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -10..-12 -9..-11 небольшой снег без осадков Оленегорск -10..-12 -9..-11 небольшой снег без осадков Никель -8..-10 -8..-10 небольшой снег без осадков Заполярный -8..-10 -8..-10 небольшой снег без осадков Североморск -8..-10 -8..-10 небольшой снег без осадков Мурманск -8..-10 -8..-10 небольшой снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 января