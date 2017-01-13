Росляково в Мурманске – два года вместе

Сегодня мурманские депутаты побывали в Росляково и оценили, как идут дела в микрорайоне. Напомним, что два года назад поселок стал частью Мурманска. И городские власти взяли на себя ответственность за его благоустройство.

Примерно полгода назад здесь был пустырь. Теперь же сквер, фонари освещения, скамейки. Рабочие посадили здесь более 70-ти кустарников. Жаль, но зимой не видно всей красоты большой клумбы в середине сквера, а на спортплощадке по соседству никто не играет в баскетбол. Но, местные жители говорят, сюда часто приходят погулять мамы с детьми, молодёжь и пожилые люди. В прошлом году в Росляково появились новые остановки. А по просьбе жителей в бывший поселок запустили маршрут автобуса №33. И жилые дворы стали заметно чище и аккуратнее.

Сергей Коробков, депутат мурманского горсовета: «В этом дворе дорога посыпана, двор убран, парковочки. Это действительно очень хорошо. Да и сам дом - он бы игрушкой был, если бы было всё покрашено в такие хорошие цвета. Но по тому, как швы эти свежие видно, .. людей спросили - ни одной протечки кровли, как было сказано. Это о многом говорит».

Татьяна Прямикова, депутат мурманского горсовета: «Не увидели мы здесь такого, что видим в Мурманске: колейности нет, проезд абсолютно свободный, сосулек на крышах мы нигде не увидели. Поэтому приятно - радуемся за росляковцев».

Депутаты заверили - работа по благоустройству района продолжится. На будущее лето уже запланированы ремонт дорог, лестниц, тротуаров, поставят новые фонари освещения. А так же в Росляково этой весной посадят много цветов и деревьев.