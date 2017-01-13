Рыбку жалко! В Норвегии зарегистрирована вспышка инфекционной анемии у лосося

Норвежский лосось подцепил заразу. В губернии Финнмарк зарегистрирована вспышка инфекционной анемии у рыб.

Наш регион не понаслышке знает об этой болезни. В прошлом году был зафиксирован случай массовой гибели лосося на предприятиях «Русское море - аквакультура» и «Русский лосось».

С теми же признаками инфекционной анемии столкнулись и на лососевой ферме, которая расположена в губернии Финнмарк, содержится более одного миллиона единиц рыбы. Вся она будет уничтожена до 31 января 2017 года. Возобновится разведение лосося на ферме уже летом того же года.