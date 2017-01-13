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Старый Новый год вместе с ТВ21+!

17:2013 января 2017Просмотров: 181

Старый Новый год - это повод ещё раз, финально отметить начало 2017 года. Собираетесь на застолье или просто хотите отдохнуть вечером в кругу семьи? Включайте ТВ21+ уже этим вечером. И смотрите в 21:00 знаменитый фильм "Миллионер из трущоб", об индийском сироте, который смог выиграть 20 миллионов рупий и попал в полицию по подозрению в мошенничестве.
А в 23:05 - новогодний мюзикл "Старые песни о главном. Постскриптум". Действие фильма происходит в сказочном отеле времени. Его посетители - эстрадные звезды. Они все раз в столетие в новогоднюю ночь уходящего века собираются вместе. Этой ночью пространство и время чудесным образом сжимаются так, что мы одновременно можем видеть звезд из разных стран и эпох. «Время запоминается музыкой!» - таков лозунг праздника. 

Ищите ТВ21+ в "Ростелекоме" на 22 кнопке, или спрашивайте у своего кабельного оператора.

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