В Кандалакше решают, как помочь детям, пострадавшим на пожаре

В Кандалакше не утихают споры - что делать с молодой женщиной, у которой во время пожара погиб годовалый ребенок. Двух детей - трех и пяти лет - спасли из огня, а вот самого маленького не смогли. Матери в тот момент дома не было. Жители Кандалакши не скрывают своего возмущения поведением женщины, а та сыплет угрозами в адрес соседей, которые как раз и спасали ее детей из горящей квартиры. В непростой ситуации разбирались Сергей Юдков и Борис Савельев.

Дом на пересечении улиц Чкалова и Шевчука был построен в 50-е годы, он давно уже признан аварийным, здесь по прежнему живут люди, несмотря на то, что многие квартиры уже забиты досками, пожар случился вот в той квартире на втором этаже.

Хозяйки квартиры - матери троих детей - дома не было, там находился ее знакомый. Дети были с ним.

Любовь Васильева, соседка: «Она ушла из дома гуляла целый день. Что там произошло, как случился пожар не знаю, пятьдесят на пятьдесят, могли и дети - ну мальчишки же. И он, может, заснул с сигаретой тоже не исключено».

Соседка Любовь Станиславовна с мужем - тут же вызвали пожарных. И бросились выводить детей из горящей квартиры.

Любовь Васильева, соседка: «Детей с порога забрала, хорошо они молодцы не спрятались, а этот малыш он выполз из кроватки, забился в уголок».

Вскоре на помощь подоспели другие соседи, прибежала дочь Любови Васильевой - Анна.

Анна Корнеева: «Дым, мать вся черная, деток этих полураздетых, уже отец им вынес тюфяки какие-то на них накинули, ну и там все соседи, все на улице».

Эта семья, как говорят соседи, была, мягко говоря, проблемной. Пьющей.

Алёна - женщина, чей ребенок погиб в огне, на своей страничке вконтакте, поставила фото - горящую свечку. В первые дни ее засыпали гневными сообщениями, суть которых сводилась к одному - какая же, ты мать, погубила ребенка, надо отобрать у тебя выживших, иначе и их ты угробишь.

Любовь Васильева, соседка: «Человек тяжелый, хоть и молодая, но тяжелый, сколько раз замечания сделаешь, а они потом шлют проклятья и угрозы.

Соседи снизу рассказывают - Алена раньше жила на первом этаже, рядом с ними. Лет шесть назад тоже был пожар, двое детей оставались одни.

Сергей Баикин, сосед: «Ну, а что, мы как соседи, мы им троих детей за два пожара спасли.. вот в этой квартире был, когда она жила, я спас ей ребенка, и вот Люда с Аней еще двоих».

Тогда двоих детей у женщины забрали, лишили прав. У нее родилось еще трое. И вот снова беда. Самого младшего уже не вернуть, трех и пятилетнего мальчишек определили пока в больницу. А Алена - по словам соседей - только и занимается, что рассылает угрозы.

Любовь Васильева, соседка: «Мы им детей спасли, а они угрозы шлют через интернет, что ходите и бойтесь».

А дочь Любови Васильевой - Анна - сама мать двоих детишек - взялась помогать маленьким погорельцам. Вместе с другими молодыми мамами из Кандалакши. Анна считает - вина в том, что произошло, есть и на местных органах опеки.

Анна Корнеева, соседка: «Я так понимаю, ей поддержку оказывали, приходили, вещи носили, продуктами, значит, они заходили в эту квартиру, видели, что там творится. Пятилетний ребенок он просто не разговаривает, она водила их в садик - то есть как можно больше нужно участие принимать в этом».

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов приезжал в этот дом сразу же после пожара, беседовал с соседями, квартиры которых оказались затопленными. И уже найдено решение.

Михаил Павлов, глава Кандалакшского района: «Эти люди получат квартиры, ну, я надеюсь, конец февраля начало марта, они уже будут в новом жилье».

А вот что делать со спасенными из огня детишками, которые пока находятся в больнице - отдавать их матери или нет - однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

Михаил Павлов, глава Кандалакшского района: «Созвонились мы со службами, проговорили, будем помогать. Ну не буду давать оценку родителям. Здесь помощь добрых людей, естественно, мы это все сделаем».

Кроме того к помощи детям готов подключиться кандалакшский фонд «Подари надежду».