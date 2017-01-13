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В Мурманске - вечер стыковок. На Восточной объездной автодороге 8 машин попали в аварии. ВИДЕО.

21:2613 января 2017Просмотров: 1477

На Восточной объездной дороге несколько машин попали в аварии. В направлении Североморска между АЗС и отвороткой на Рогозерскую в ДТП попали сразу 6 автомобилей. На этой же дороге через 200 метров столкнулись еще 2 машины. По словам автомобилистов, пострадавшие водители уже более полутора часов ждут сотрудн иков ГИБДД.

На улице Шабалина рядом со зданием МЧС трактор, убирающий снег с трассы, задел щетками, припаркованный БМВ. Прекратил работу по уборке дороги, ждёт водителя или ДПС.

На ул.Копытова рядом с магазином "Яблочко" столкнулись две иномарки. Ждут ГИБДД. Наши зрители сообщают, что в стыковках стоят машины и в центре города.

Водители, будьте внимательны! Очень скользко.

Пользователь vega10y выложил в www.youtube.com видео аварий на Восточной объездной автодороге.

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