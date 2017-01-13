В мурмашинскую колонию пытались передать в конфетах подозрительное вещество

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии особого режима №16 при досмотре посылки, которая поступила осуждённому от гражданки, обнаружили два свертка с камнеобразным веществом темного цвета неизвестного происхождения.

Пакеты были спрятаны ухищренным способом в конфетах «Марсианка».

Находка была передана сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, вещество направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.





Фото пресс-службы УФСИН России по Мурманской области