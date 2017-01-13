Заканчивается бесплатная приватизация!

1 марта 2017 года заканчивается срок бесплатной приватизации. Об этом напоминает жителям региона Управление Росреестра по Мурманской области.

Как показывает общероссийская статистика все, кто хотел приватизировать квартиру, за 25 лет, в течение которых приватизация идет, это сделал. И таких владельцев жилья в стране согласно данным Минстроя России, свыше 80%. Специалисты отмечают, что в Мурманской области интерес к приватизации имущества падает.

Будет ли продлен срок приватизации в дальнейшем – пока неизвестно. Пока, согласно действующему законодательству те, кто не успел приватизировать жилье, в котором проживают по договору социального найма (неприватизированное жилье) не смогут его продать, обменять, передать по наследству и т.д.