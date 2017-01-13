Запер в багажнике авто и вывез в лес

Жителя Мончегорска скоро будут судить за то, что он незаконно лишил свободы двух приятелей.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Мурманской области, в апреле 2016 года пьяный мужчина, имеющий богатое криминальное прошлое, поругался с двумя товарищами.

После ссоры он заставил их залезть в багажник своей машины, запер их там и повез в лес для разборок.

Еще лежа в багажнике, потерпевшие спланировали побег. Как только похититель припарковался в лесу и открыл багажник, пленные оттолкнули мужчину, быстро выпрыгнули и сбежали.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.