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Заполярные юмористы на гастролях. В Сочи проходит традиционный фестиваль команд КВН

20:0113 января 2017Просмотров: 183

Январь - горячая пора для всех КВНщиков. В это время в Сочи проходит традиционный фестиваль команд КВН. Это своеобразный старт нового сезона. Именно на фестивале решается, кто в какой лиге будет играть. Не исключение и мурманские юмористы. Кто в этом году представляет наш северный край в Сочи, узнаем из следующего сюжета.

Уже успели остыть эмоции финальных баталий в Мурманской лиге КВН. Тогда чемпионами стали сразу две команды. «Морская академия», представляющая МГТУ и «Суровые парни» из поселка Спутник. Они-то и получили путевки на фестиваль в Сочи, который в этом году вернулся в гостиницу «Жемчужина».


Дмитрий Амелькин, администратор Мурманской лиги КВН: «Это выставочный зал, здесь репетируют очень много команд. Всего их зарегистрировалось 400 с лишним. Сейчас 250 команд уже выступило. Есть разные, есть смешные, несмешные, есть отвратительные и классные».

К сожалению, «Суровые парни» на фестиваль приехать не смогли, и из чемпионов за Мурманск будет отдуваться лишь «Академия». Но компанию им составят участники сезона Мурманской лиги.

Алексей Шамов, директор Мурманской лиги КВН: «В этом году Мурманскую лигу КВН представляют 4 команды, «Морская академия», вот они сейчас репетируют, а также «Лед», «Шакил Даниил» и команда, игравшая во многих других лигах «ПТЗ» и Петрозаводска».

Выступили пока только ребята из команды «Лед», остальные еще готовятся показаться на сцене редакторам различных лиг. По результату выступления станет понятно, в какой лиге международного союза КВН, они будут участвовать.

Владимир Егоров, участник команды КВН «Морская академия»: «Волнительно, конечно, но мы не первый раз выступаем на сочинском фестивале, опыт есть. Я думаю, что все получится, главное не проиграть самому себе. Если мы не будем волноваться как в прошлые разы, то можем добиться лучших результатов».

Ну, а главные звезды заполярного КВН «Сборная Мурманска» на фестиваль еще не приехали, они находятся в дороге. Команда завершила свою игру в высшей лиге, и покажут ли они в Сочи прощальное выступление пока неизвестно.

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