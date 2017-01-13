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Зимние ужасы во дворах. Управляющую компанию «Октябрьское ЖЭУ» накажут за бардак на Ленина, 29

20:1013 января 2017Просмотров: 725

За что платить управляющим компаниям, если они ничего не делают? Этим вопросом задаются многие мурманчане, в том числе, жители 29 дома по проспекту Ленина. В их дворе - сплошное безобразие: завалы снега, ледяные дорожки и неуловимые дворники. Сегодня туда с проверкой приехали представители управления Октябрьского округа и встретились с жильцами.

Местная жительница Татьяна Титиевская каждый день совершает подвиг, выходя из подъезда по льду. Говорит, такое впечатление, что специалисты управляющей компании «Октябрьское ЖЭУ» про их двор забыли. Ладно, трактор, хоть бы тропинки песком посыпали.

Татьяна Титиевская: «Постоянно у нас сосульки, что снег у нас практически не убирается, пройти невозможно, из подъезда не выйти. Вот, пожалуйста, все на виду. Управляющая компания как-нибудь реагирует? Никак. Честно говорю – никак».

Женщина еще в конце декабря прошлого года написала заявления в горадминистрацию. Сегодня появилась возможность пожаловаться лично начальнику профильного отдела управления Октябрьского округа, который приехал сюда с проверкой.

По правилам работники управляющей компании обязаны чистить снег и вывозить. Не сдвигать к домам или устраивать снежные свалки, а именно убирать. А здесь растут сугробы, с крыши лед сбросили и оставили у подъезда, на детской площадке снега по самые качели. У коммунальщиков была неделя, чтобы все исправить. Не исправили. Теперь однозначно - протокол и дело об административном правонарушении.

Павел Воронин, начальник отдела управления Октябрьского округа: «А людям-то когда ждать, что исправится ситуация? Я думаю, что поработаем над этим. Мы постоянно контролируем и созваниваемся по необходимости, шлем телефонограммы. Еще раз вопрос: когда людям ждать, что ситуация исправится? Вы конкретную дату хотите? Хотя бы сроки. Смотрите, мы направим телефонограмму, прибудем сюда еще раз. Если ничего не изменится, еще протокол. Гарантировать я ничего не могу, но вообще мы рассчитывали, что убрано будет уже сегодня».

Не убрано. Зато дом сигнальной лентой обмотали по всему периметру, мол, опасная зона. Ведь сосульки на голову падают, если их не сбивать вовремя. Никого из сотрудников управляющей компании во время рейда мы не встретили. Зима, работы много.

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