"Место встречи ТВ 21": Терский берег

Поморские козули и семужья рыбалка, песенный фестиваль и искусство каменного века, аметистовый берег и деревянные храмы. Все это – Терский район.



Умба, Кузрека, Варзуга, Кашкаранцы – эти села Русского Севера в последние годы стали местом массового туризма. Сюда едут гости со всей страны. Чем привлекает заполярное беломорье туристов, когда лучше ехать что смотреть, какие сувениры приобретать.

Обо всем этом поговорим в субботу в 16.00 –в программе «Место встречи - ТВ-21».

Наш гость - поморская мастерица, организатор праздников, знаток Терского района Ирина Волкова.