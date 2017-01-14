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"Место встречи ТВ 21": Терский берег

16:3014 января 2017Просмотров: 127

Поморские козули и семужья рыбалка, песенный фестиваль и искусство каменного века, аметистовый берег и деревянные храмы. Все это –  Терский район.

Умба, Кузрека, Варзуга, Кашкаранцы – эти села Русского Севера в последние годы стали местом массового туризма. Сюда едут гости со всей страны. Чем привлекает заполярное беломорье туристов, когда лучше ехать что смотреть, какие сувениры приобретать.

Обо всем этом поговорим в субботу в 16.00 –в программе «Место встречи - ТВ-21».
Наш гость - поморская мастерица, организатор праздников, знаток Терского района Ирина Волкова.

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