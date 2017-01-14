16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманск приедет гардемарин. 2 февраля Владимир Шевельков представит свой новый фильм о необычном даре, любви и предательстве

12:2814 января 2017Просмотров: 245

Встречайте в Мурманске гардемарина! 

Режиссер, продюсер, актер, наиболее известный по ролям в фильмах «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех», Владимир Шевельков подкинул зрителям еще одну кинозагадку. «О чем молчат французы» - лента, герой которой получает невероятный дар. А вот как он им может воспользоваться? И причем тут Наполеон? И Чем ответит любовь за предательство? В новом фильме Владимир Шевельков дебютировал дважды — как режиссер полнометражного кино и как сценарист.


Так о чем же молчат любители бургундского и бри? На эти вопросы мурманские зрители смогут узнать ответы лично от режиссера.

Владимир Шевельков представить свою картину 2 февраля в кинотеатре "Аврора" в 19:00. Этим показом открывается российский прокат ленты. В столице Заполярья этот фильм можно будет посмотреть в кинотеатре "Северное Сияние" со 2 по 9 февраля. Билеты - в кассах кинопредприятия и на сайте. 

Встреча Владимира Шевелькова со зрителями откроет также один из самых больших культурных проектов
Мурманской области - киномарафон "Северный Характер", в ходе которого жители нашего региона смогут посмотреть лучшие фильмы IX кинофестиваля.

Читайте также
Полное видео программы «Дежурный по Печенге»Пожар у слесарей. Сегодня на Домостроительной улице в Мурманске пожарные тушили масло"Место встречи ТВ 21": Терский берегСегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах
В Мурманской области блеск меди соблазнил жителя Полярного. И он не удержался и пошёл на делоВ Мурманске - вечер стыковок. На Восточной объездной автодороге 8 машин попали в аварии. ВИДЕО.На улицах Мурманска ночью убирают снег. Водителей просят убирать свои автомобилиЗимние ужасы во дворах. Управляющую компанию «Октябрьское ЖЭУ» накажут за бардак на Ленина, 29Об уборке снега во дворах говорил глава администрации Мурманска Андрей СысоевГлава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с членом совета Федерации России
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  