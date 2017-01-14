В Мурманск приедет гардемарин. 2 февраля Владимир Шевельков представит свой новый фильм о необычном даре, любви и предательстве

Встречайте в Мурманске гардемарина!

Режиссер, продюсер, актер, наиболее известный по ролям в фильмах «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех», Владимир Шевельков подкинул зрителям еще одну кинозагадку. «О чем молчат французы» - лента, герой которой получает невероятный дар. А вот как он им может воспользоваться? И причем тут Наполеон? И Чем ответит любовь за предательство? В новом фильме Владимир Шевельков дебютировал дважды — как режиссер полнометражного кино и как сценарист.



Так о чем же молчат любители бургундского и бри? На эти вопросы мурманские зрители смогут узнать ответы лично от режиссера.

Владимир Шевельков представить свою картину 2 февраля в кинотеатре "Аврора" в 19:00. Этим показом открывается российский прокат ленты. В столице Заполярья этот фильм можно будет посмотреть в кинотеатре "Северное Сияние" со 2 по 9 февраля. Билеты - в кассах кинопредприятия и на сайте.

Встреча Владимира Шевелькова со зрителями откроет также один из самых больших культурных проектов

Мурманской области - киномарафон "Северный Характер", в ходе которого жители нашего региона смогут посмотреть лучшие фильмы IX кинофестиваля.