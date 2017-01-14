16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области блеск меди соблазнил жителя Полярного. И он не удержался и пошёл на дело

09:0014 января 2017Просмотров: 266

28-летний житель Полярного отправился получать заказ на склад для фирмы, в которой работал. Он обратил внимание на упаковки с медными трубками для кондиционеров.  В голове мужчины созрел нехитрый замысел: украсть из складского помещения медные изделия и продать их в качестве лома цветных металлов. Злоумышленник пошёл на дело. Он сорвал проушину навесного замка на входной двери в подвал и проник на склад. Вынес шесть бухт медной трубки для кондиционеров.

Руководство компании обратилось в отдел полиции с заявлением о краже. В отношении неустановленного лица полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Общая стоимость похищенного имущества составила около 12 тысяч рублей.

По факту кражи в отношении неустановленного лица полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158  УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, хищение медных изделий совершил ранее не судимый житель Полярного 1988 года рождения. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении преступления и рассказал, что в связи с тяжелым материальным положением он решил украть медные издения для последующего сбыта на цветмет, однако, не успел реализовать задуманное. Похищенное имущество житель Полярного вернул добровольно.

В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте также
Полное видео программы «Дежурный по Печенге»Пожар у слесарей. Сегодня на Домостроительной улице в Мурманске пожарные тушили масло"Место встречи ТВ 21": Терский берегСегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах
В Мурманск приедет гардемарин. 2 февраля Владимир Шевельков представит свой новый фильм о необычном даре, любви и предательствеВ Мурманске - вечер стыковок. На Восточной объездной автодороге 8 машин попали в аварии. ВИДЕО.На улицах Мурманска ночью убирают снег. Водителей просят убирать свои автомобилиЗимние ужасы во дворах. Управляющую компанию «Октябрьское ЖЭУ» накажут за бардак на Ленина, 29Об уборке снега во дворах говорил глава администрации Мурманска Андрей СысоевГлава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с членом совета Федерации России
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  