В Мурманской области блеск меди соблазнил жителя Полярного. И он не удержался и пошёл на дело

28-летний житель Полярного отправился получать заказ на склад для фирмы, в которой работал. Он обратил внимание на упаковки с медными трубками для кондиционеров. В голове мужчины созрел нехитрый замысел: украсть из складского помещения медные изделия и продать их в качестве лома цветных металлов. Злоумышленник пошёл на дело. Он сорвал проушину навесного замка на входной двери в подвал и проник на склад. Вынес шесть бухт медной трубки для кондиционеров.

Руководство компании обратилось в отдел полиции с заявлением о краже. В отношении неустановленного лица полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Общая стоимость похищенного имущества составила около 12 тысяч рублей.

По факту кражи в отношении неустановленного лица полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, хищение медных изделий совершил ранее не судимый житель Полярного 1988 года рождения. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении преступления и рассказал, что в связи с тяжелым материальным положением он решил украть медные издения для последующего сбыта на цветмет, однако, не успел реализовать задуманное. Похищенное имущество житель Полярного вернул добровольно.

В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.