16+
;-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Ансамбль танца «Радость» стал победителем Международного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии»

14:1517 января 2017Просмотров: 194

В Петрозаводске завершился III Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии».

Конкурс талантов проводился по трём направлениям: вокальное творчество, хореография и инструментальное творчество. В Петрозаводск приехали творческие делегации из Московской и Ленинградской областей, Воронежа, Ульяновска, Мурманска, Орла, Пскова, Краснодара и Болгарии.

Мурманскую область представил ансамбль танца «Радость» Дворца культуры и народного творчества им С.М. Кирова. 70 ребят исполнили 8 хореографических композиций: «Война и мир», «Что такое радость?», «Гуси», «История Красной Шапочки», «Северные ритмы», «Музыкальная шкатулка», «Березничек» и «Ползунец».

Лучшими в номинации «Хореография» стали участники ансамбля танца «Радость». Члены жюри присудили коллективу высшую награду – Гран-при Международного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии».

Читайте также
Проект «Заповедник»: Лопарит - черное золото Ловозерских тундрСегодня в Никеле состоялось открытие визит- центра заповедника «Пасвик»Пошёл в военную прокуратуру, потому что учителя считали недисциплинированным. Сотрудники ведомства делятся секретами работы.Неубранный снег отпугивает туристов от поездок в Мурманскую область
Квартиру отберут за долгиДёшево и смертельно опасно. Мурманские полицейские продолжают изымать «Боярышник»Смотрите сегодня в программе «Вовремя»Норвежцы решили переосмыслить давние культурные традицииНеплохо пошутили. Отличные результаты заполярных КВНщиковПомощь в учебном процессе
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  