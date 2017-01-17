Астролог назвал опасные месяцы и дни 2017 года

В наступившем году россиян ждет финансовый и социальный успех, уверена астролог "Российской газеты" Татьяна Кудрявцева.

Характер огненного петуха, по ее словам, поможет продвигать карьеру, однако "легким деньгам" год не поспособствует: разбогатеть в одно мгновение не удастся.

Кроме того, это год любви, личных побед, выстраивания отношений.

Динамика по месяцам очень неровная и неспокойная: перемены затронут буквально всех россиян. В негативные дни, которых в этом году 117, лучше избегать рисков - полетов на самолете, лихачества, слишком больших нагрузок, важных дел.



Здесь можно познакомиться с подробной характеристикой месяцев на 2017 год.



