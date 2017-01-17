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Боярышник вне закона: в Мурманской области изъяли 2 тонны спиртовых жидкостей

13:5417 января 2017Просмотров: 359

Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора в Мурманской области за две недели изъяли более чем 2 тонны настойки боярышника и прочих спиртосодержащих жидкостей

За весь прошлый год было изъято 17 тонн, то есть, темп выявления незаконной продажи жидкостей, периодически используемых маргиналами (да и не только) в качестве напитков, серьёзно увеличился. Связано это с введением в конце декабря запрета на продажу и хранение спиртосодержащей непищевой жидкости.

По решению суда, вся изъятая продукция может быть уничтожена.

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