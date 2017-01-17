Год экологии для Мурманской области начался с открытия визит-центра заповедника «Пасвик»

Сегодня в Никеле состоялось открытие визит-центра заповедника «Пасвик» – самого молодого заповедника Кольского полуострова.

Визит-центр – это современная площадка для экологического образования и просвещения. Проект призван повысить туристическую привлекательность нашего региона. В основном, центр будет использоваться для официальных встреч российского и международного уровня, научных форумов и иных мероприятий экологической направленности.



В церемонии открытия приняли участие специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель» Елена Безденежных губернатор Мурманской области Марина Ковтун, сотрудники заповедника и экологи.

Специалисты «Пасвика», созданного четверть века назад, ведут работу по сохранению и изучению уникальных экосистем Севера, разностороннюю просветительскую деятельность. Комфортный, современный визит-центр, который сегодня гостеприимно открыл свои двери, позволит поднять её на более высокий уровень, отмечали официальные гости на церемонии открытия центра.

«Визит-центр сможет принимать российских и иностранных учёных. Но самое главное – это жители Никеля, которые будут сюда приходить», – сказал Сергей Иванов.

Значение визит-центра для жителей Никеля отметил и один из инициаторов проекта по его созданию – Сергей Донской. Благодаря его активной поддержке удалось получить федеральное финансирование на приобретение здания.

«Символично, что мы открываем визит-центр в Год экологии. Это очень удачное решение, красивый визит-центр, выделяющийся в городе. Я уверен, люди сюда потянутся, надо только создать атмосферу», – заявил Сергей Донской.

Елена Безденежных назвала создание визит-центра хорошим примером государственно-частного партнёрства и важным для предприятия социальным экологическим проектом.

Губернатор Марина Ковтун поблагодарила инициаторов и партнёров проекта, подчеркнув социальную, в том числе экологическую, ответственность компании Норникель.